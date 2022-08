D’ZRT anunciam nova data no Porto: “Estamos a chegar”

Mais uma data confirmada: os D’ZRT anunciaram novo concerto para a sua digressão de regresso aos palcos em 2023. O grupo vai estar no Super Bock Arena, no Porto, a 19 de maio.

Depois de terem esgotado os bilhetes para os quatro concertos que foram anunciando nos últimos dias, a banda composta por Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, vai atuar no Porto.

“Porto, estamos a chegar”, escreveu Cifrão nas redes sociais. “Tinha de ser”, frisou Paulo Vintém.

Além do espetáculo no Super Bock Arena, a banda também vai estar no Altice Arena, em Lisboa, a 29 e a 30 de abril, e a 6 e 7 de maio, no Multiusos de Guimarães.

Os D’ZRT tornaram-se conhecidos após terem surgido na série “Morangos com Açúcar”, da TVI. Na altura, a banda tinha um quarto elemento Angélico Vieira, que perdeu a vida em junho de 2011, na sequência de um acidente de viação.