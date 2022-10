D’ZRT apresentam “tour” de 12 datas com homenagem a Angélico e remisturas dos temas

Os D’ZRT acabam de apresentar a digressão de 12 datas que termina no Estádio do Algarve em agosto do próximo ano.

Doze concertos, homenagens a Angélico Vieira e artistas a remisturar as canções da banda. Foram estas as novidades da apresentação da “Tour Encore 2023”, que começa a 29 de abril na Altice Arena e termina a 19 de agosto no estádio do Algarve.

Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo Vieira entraram na Altice Arena na carrinha do vídeo “Verão Azul” e acabaram o encontro com os jornalistas a cantar o tema ao vivo.