DZR’T chegam à TVI Ficção com reencontro apresentado por Ana Rita Clara

Ana Rita Clara apresenta na TVI Ficção “O Reencontro – com os D’Zrt” a 24 de dezembro. Trata-se de uma conversa em que os elementos da banda vão partilhar algumas histórias com o público.

Desde o início nos “Morangos com Açúcar” (TVI), passando pelo sucesso que atingiram em tão pouco tempo, as aventuras, as peripécias, os concertos, os fãs, a irmandade e a amizade. Mas não só de memórias boas será esta conversa, o grupo vai recordar Angélico e partilhar como lidam com a perda, dor e luto e lembrar os momentos felizes que viveram os quatro.

Ana Rita Clara afirmou, em comunicado, que, além de ter sido uma honra criar este conceito e torna-lo real, a conversa foi “um momento particularmente especial e sensível, pela força e marco que a banda e os seus elementos tiveram e mantêm no panorama musical nacional”.

A apresentadora agradeceu ainda aos D’ZRT por terem estado “totalmente entregues nesta viagem no tempo e, com todo o carinho, partilharam tudo o que viveram”.

A antestreia está marcada para 20 de dezembro no TVI Player. A 25 de dezembro, a TVI Ficção vai emitir o concerto dos D’Zrt no Pavilhão Atlântico, em 2008.