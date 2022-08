D’ZRT divulgam quarta data após os bilhetes terem esgotados

A banda D’ZRT anunciou, esta segunda-feira, 1 de agosto, uma quarta data após se terem esgotado os bilhetes para os três concertos em 2023.

Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira apanharam o público de surpresa ao anunciar o regresso do grupo aos palcos com uma primeira data (29 de abril, no Altice Arena).

De acordo com Edmundo Vieira, os bilhetes para o primeiro espetáculo esgotaram em cerca de 12 horas. Por isso, a banda anunciou novas datas: 30 de abril, no Altice Arena, e 6 de maio, no Multiusos de Guimarães.

No entanto, estas datas esgotaram e os D’ZRT revelaram um novo concerto marcado para 7 de maio, no Multiusos de Guimarães.