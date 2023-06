D’ZRT regressam à TVI e prometem “muitas surpresas”

A última vez que os D’ZRT estiveram presentes no “Jornal Nacional” anunciaram a “tour” que marcou o regresso aos palcos. Nesta quarta-feira voltam ao estúdio.

A TVI anunciou que os D’ZRT regressam esta quarta-feira, 21 de junho, aos estúdios em Queluz de Baixo para anunciar “muitas surpresas”.

“Esta noite, os D’ZRT vêm à TVI com muitas surpresas. No ‘Jornal Nacional’ vai assistir a momentos únicos e ao início de algo surpreendente”, lê-se em comunicado.

Recorde-se que, durante a última presença dos D’ZRT no noticiário da TVI, Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira anunciaram o retorno da banda aos palcos. A “Encore Tour” arrancou a 29 de abril, com um concerto esgotado no Altice Arena, em Lisboa.

A “boys band” tem o último concerto da tour agendado para dia 19 de agosto no Estádio do Algarve, em Faro. No espetáculo irão contar com a participação especial dos Revenge of the 2000’s, convidados especiais e muita animação dedicada à “geração ‘Morangos’”.