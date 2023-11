D´ZRT vão reunir-se em palco com Just Girls e 4 Taste

No próximo ano, em junho, as bandas dos “Morangos com Açúcar” vão juntar-se para uma reunião no Passeio Marítimo de Algés.

A confirmação da reunião das bandas dos “Morangos com Açúcar” chegou. D’ZRT, 4 Taste e Just Girls vão reencontrar-se e subir juntos em palco para o espetáculo “Morangos Com Açúcar – A Reunião”.

As bandas, que foram surgindo ao longo das temporadas da série juvenil da TVI, vão reunir-se no próximo ano, a 8 de junho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, “para celebrar as turmas de 2004/2007 do famoso Colégio da Barra, naquela que será a mais doce reunião do verão”, lê-se em comunicado.

Além da reunião, após um ano bem-sucedido de concertos com a digressão, os D’ZRT anunciaram novas datas. A banda dos “Morangos” vai também subir ao palco na 16.ª edição do Festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, a 19 de julho.