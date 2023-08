D’ZRT vão ter convidado especial para o último concerto da digressão

O último concerto da digressão dos D’ZRT está para chegar e a banda anunciou que vai contar com a participação de um convidado especial: FF.

O próximo dia 19 de agosto marca o fim da digressão dos D’ZRT, que trouxe o regresso do grupo aos palcos. A banda estará no Estádio Algarve para atuar no último concerto.

Para a última atuação, os integrantes dos D’ZRT têm uma surpresa para o público: irão ter a participação de um convidado especial. Para acompanhar Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira, FF irá subir ao palco.

A notícia foi dada através da página da banda nas redes sociais. “FF de regresso ao Verão Azul!”, começam por dizer, referindo-se a um tema do grupo amplamente conhecido.

“Dia 19 de agosto temos o FF connosco numa das maiores festas deste verão, não vão querer ficar de fora”, lê-se.

O anúncio veio ainda acompanhado de um vídeo de ensaio. O trio dos D’ZRT e o cantor aparecem a interpretar o tema “O Meu Verão Não Acabou”, lançado por FF enquanto participava de “Morangos Com Açúcar”.