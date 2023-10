É licenciado em Relações Internacionais e tem quatro filhos. Saiba mais sobre Gilmário Vemba

Gilmário Vemba é o novo ocupante da cadeira do programa “5 para a Meia-Noite”. Saiba mais sobre o anfitrião do “talk-show”.

Atualmente, Gilmário Vemba está a apresentar o programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1, um “talk-show” que recebe diferentes convidados. Por isso e na véspera de mais uma emissão, nada como ficar a conhecer melhor o apresentador.

Gilmário Vemba nasceu em Luanda, Angola, a 19 de junho de 1985, tendo completado este ano 38 anos. O humorista tem quatro filhos, três meninas e um menino: Graciela, Aline, Yolena e Lázaro.

O comediante começou com um grupo de comédia, em 2003, chamado “Os Tuneza”, onde continuou por mais de 15 anos. No mesmo ano, inicia uma formação em teatro e cinema no Instituto Nacional de Formação Artística tendo como disciplinas. Formado em Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Angola.

Fez a sua estreia como ator em 2021, com o filme “A Dívida”, e, no mesmo ano, assinou com a TVI para comentar o “reality show” “O Amor Acontece”. Já participou no programa “Roast José Castelo Branco” e faz stand-up comedy.

Desde abril de 2022, o ator integra a equipa da “Rádio Comercial” com a rubrica “Responder à Letra”. Também participou do “Taskmaster”, em 2022 e 2023. Gilmário também fez sucesso ao lado de Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, no programa “Betclic Mano a Mano”.

Atualmente, Gilmário soma milhões de seguidores, tanto no Instagram, como no Facebook.