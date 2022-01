É oficial: Andreia Rodrigues vai apresentar “Amigos Improváveis” (SIC)

A SIC confirmou que Andreia Rodrigues vai apresentar o programa “Amigos Improváveis”. O formato tem estreia prevista para o próximo ano.

Depois de a Imprensa nacional ter avançado de que seria a apresentadora, de 35 anos, a conduzir a nova experiência social da SIC, eis que surge a confirmação oficial por parte da estação.

A comunicadora do terceiro canal está assim de regresso ao pequeno ecrã após ter apresentado, este ano, as duas temporadas do concurso “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”.

“Amigos Improváveis” vai fazer com que jovens sem grande capacidade financeira passem a viver com idosos na cidade para lhes fazer companhia. Por enquanto, ainda não foi revelada qualquer data de estreia.

