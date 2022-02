É oficial: Carolina Loureiro assume romance com cantor brasileiro Vítor Kley

A atriz viajou para o Brasil na companhia do, até agora, namorado secreto. Mas Carolina Loureiro acaba de confirmar o romance com um beijo.

Com um beijo romântico. É desta forma que a atriz e apresentadora celebra o Natal no Brasil. Os rumores já vinham de há muito tempo, mas o beijo trocado com o músico brasileiro Vítor Kley e partilhado no perfil de Instagram da morena tira, agora, todas as dúvidas.

https://www.instagram.com/p/B6eSCkNjepN/

O músico brasileiro, que recentemente deu uma série de concertos no nosso país, popularizou-se com a música “O Sol”, que foi o verdadeiro “hit” deste verão.

O último namorado conhecido de Carolina Loureiro foi o cantor David Carreira.