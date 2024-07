“É tão bom estar de volta às corridas”. Mulher de Frederico Varandas volta às provas

Dez anos após se ter sagrado campeã da Europa de triatlo, a mulher de Frederico Varandas, Katarina Larsson, o presidente do Sporting, provou que continua em grande forma, apesar de já se ter retirado da alta competição.

Katarina Larsson participou, no passado fim de semana, no 3.º Aquatlo do Sporting. Na meta, a atleta sueca e mulher do presidente Frederico Varandas tinha o filho mais velho, Santiago, à espera

“É tão bom estar de volta às corridas e extra especial estar em ‘casa’ com a minha equipa @triatloleonino a organizar tão bem o evento. Obrigada”, partilhou Katarina Larsson, após cumprir mais uma prova.

No passado fim de semana, a triatleta sueca participou na terceira edição do Aquatlo do Sporting, acabando no primeiro lugar, para gáudio do filho mais velho, Santiago, de quatro anos, que a abraçou na meta e a acompanhou ao pódio.

Atualmente, Katarina Larsson é o pilar da estabilidade do presidente leonino que a descreve como “muito pragmática”. “Sempre percebeu que era o meu trabalho. É diretora de uma multinacional, responsável por múltiplas pessoas abaixo dela”, declarou o líder sportinguista, recentemente, no programa da SIC “Alta definição”.

Leia mais em JN.pt