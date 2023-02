É um menino: o pormenor da foto que revela o sexo do bebé de Filipa Areosa

Filipa Areosa acaba de ser mãe e, depois dos sites noticiarem a boa-nova, a atriz confirmou a novidade, com um pormenor muito curioso.

Mãe de primeira viagem, Filipa Areosa acaba de confirmar que nasceu um menino. Nas redes sociais, a atriz publicou uma imagem com a mão do bebé, de onde salta um pormenor.

“Menino”, pode ler-se no papel que identifica Filipa Areosa e que tem ainda um “smile”, escrito a caneta.

Recorde-se que a artista marcou presença no vespertino “Júlia”, na SIC, há poucas semanas e confessou que não pretende revelar a identidade do pai do bebé. Contudo, assegurou que este é “meio japonês, meio alemão” e que tem 44 anos.