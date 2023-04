Editor e comentador da “Passadeira Vermelha” ameaçado de morte depois de polémica com Luciana Abreu

Hugo Mendes, editor e comentador do programa da SIC “Passadeira Vermelha”, revelou na tarde desta quarta-feira que foi ameaçado de morte depois da polémica com Luciana Abreu.

A polémica entre Luciana Abreu e o programa “Passadeira Vermelha”, da SIC e da SIC Caras, continuou na tarde desta quarta-feira depois da atriz e cantora ter partilhado um “story” de uma amante de tauromaquia, que fez várias críticas ao programa e nas quais a artista pareceu rever-se.

Hugo Mendes, editor e comentador do formato do social, garantiu na tarde desta quarta-feira que foi alvo de “ameaças de morte” depois dos membros do programa terem abordado a alegada relação da artista com João Moura Caetano.

“Se a Luciana partilhou o ‘story’, é porque partilha da opinião. Não estou chateado, mas triste”, referiu Hugo Mendes.

Liliana Campos, apresentadora do programa, complementou: “Ao partilhar o ‘story’, a Luciana Abreu está a incentivar ódio”.

Nuno Azinheira, Filipa Torrinha Nunes e Zulmira Ferreira também comentaram a polémica: “A Luciana Abreu presta-se a isto. Tem tanto de talento e de uma voz incrível como de polémica, de uma vida pública que é exposta. Nada é privado na vida de Luciana Abreu e é lamentável o ataque a um programa da casa dela”, defendeu Nuno Azinheira.

“Quando uma pessoa associa o valor da tauromaquia à Sara (Norte, comentadora) é ridículo, redutor, acéfalo e estúpido”, apontou Filipa Torrinha Nunes.

“Devias (Hugo Mendes) insistir para ela vir aqui. Gosto dela, é uma das artistas mais completas. Ter a vida privada exposta pode não ser por ela, não está bem assessorada, não sei se foi a Luciana a fazer a partilha”, afirmou Zulmira Ferreira.