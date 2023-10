Editora de Tony Carreira confirma internamento do pai do músico

Albano Antunes, pai de Tony Carreira, está internado no Hospital Garcia da Orta, em Almada, um dia antes do julgamento referente à morte de Sara Carreira.

Um dia antes do início do julgamento referente à morte de Sara Carreira, a família Carreira vive momentos delicados. Albano Antunes, pai de Tony Carreira, que completou 84 anos em agosto passado, está internado, confirmou a editora do cantor à N-TV.

Segundo avança “A Televisão”, o patriarca encontra-se no Hospital Garcia da Orta, em Almada.

No sábado, 21 de outubro, Sara Carreira completaria mais um ano de vida e o pai não deixou a data passar em branco. Nas redes sociais, o músico partilhou uma imagem das cadelas da filha – Molly e Roxy – e recebeu inúmeras reações na caixa de comentários.

“O céu está em festa. Seria 24 anos de muito amor”, “Coragem e força” e “Que legado bonito” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Ivo Lucas e a fadista Cristina Branco enfrentam acusações de homicídio por negligência, puníveis com até cinco anos de prisão.