“Big Brother”: Edmar revela que pensou em suicidar-se após críticas de Luís Borges

Edmar, concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI), revelou que pensou em suicidar-se depois de críticas feitas por Luís Borges, aquando da sua participação no “BB2020”.

O participante estava à conversa com Quinaz, Jéssica Nogueira e Noélia quando contou que pensou em tirar a própria vida depois de o manequim ter feito comentários negativos sobre a forma como representava a comunidade LBGT.

“Quando ele disse o que disse, eu senti-me bué mal, quis-me suicidar. Fiquei bué mal. Ele fez-me muito muito mal, mesmo. Eu ficava a pensar todos os dias: ‘Sou uma m#### de gay’”, contou.

“Ele tratou-me muito mal à frente dos seguidores dele, e ele tem bués, não é? O que é isso? Não se faz. Fico bué irritado quando penso naquele ‘coisa’. Senti-me muito mal por causa dele. Vergonha é ele”, prosseguiu.

Após a revelação de Edmar, rapidamente na rede social Twitter, o agora comentador oficial do “Big Brother – Duplo Impacto” fez questão de responder à letra ao concorrente: “Edmar, sabes que é muito feio mentir? Quem me enviou mensagem foste tu do teu perfil a chamar nomes e como não tiveste resposta, e foste bloqueado, arranjaste maneira de enviar de outro! O comentário que tive em relação a ti foi sobre a situação do Hélder”.

“Teres dito que não era um ataque homofóbico, quando toda a gente nas redes disse, na altura, que o Hélder deveria ser expulso por isso. Eu sendo da comunidade LGBT como é óbvio não posso concordar que alguém da mesma comunidade passe pano a um ataque desses. Meteres o nome de alguém de alguém só porque é conhecido é ‘cool’ não é fixe. Estavas tão mal, mas para me enviares mensagens destas? Lol a piada faz-se sozinha”, adiantou.