Eduardo Madeira faz homenagem ao passado de comédia de presidente ucraniano: “Orgulho cresce um nadinha”

Eduardo Madeira fez, na tarde deste sábado, uma homenagem ao presidente da Ucrânia, recordando o passado de comediante de Volodymyr Zelensky.

Num texto que titulou de “conclusões sobre o ofício de comediante”, o ator e humorista começou por falar nas dificuldades da profissão.

“O comediante não pode fazer publicidade como as pessoas. Caso faça, é um vendido; não pode falar de política como as pessoas. Normalmente, quando o faz, ouve a seguinte sentença: ‘Dedica-te mas é ao que sabes’. Não pode fazer humor sobre vários temas. A lista é extensa e convém ser respeitada. Mas, Tirando esses temas, o humor não tem limites e o comediante tem total liberdade de expressão como as pessoas”, começou por referir.