Eduardo Madeira revela ter recusado proposta para promover o Mundial no Qatar

Eduardo Madeira revelou ter recusado uma proposta de trabalho para promover o Mundial de Futebol no Qatar, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

O humorista começou por afirmar, no perfil de Instagram, que naquele país não existe qualquer respeito pelos direitos humanos, afirmando que a FIFA, organizadora do Mundial, finge não ver o que se passa.

“Nenhum respeito pelos direitos humanos, nem o mínimo sinal de abertura. A FIFA finge que não vê a ponta de um corno do que se passa ali. O resto do mundo finge que não a vê a ponta do outro corno. Quem vê o par de cornos na sua mastodôntica dimensão e fala no assunto é desmancha-prazeres”, escreveu.

“Morreram 15 mil pessoas a construir estádios de futebol, mas ninguém quer saber disso. Desculpem lá, sei que é chato, mas acho um nadinha de mais. Quinze mil pessoas é um MEO Arena cheio”, prosseguiu.

O comediante não se ficou por aqui e frisou que o país não promove a inclusão, nem a igualdade: “Mulheres e gays não entram no Clube do Qatar, mas vamos fazer de conta que isso não está a acontecer. Anda tudo a gritar por mais igualdade, inclusão e liberdade, mas agora vamos fazer aqui uma pausa e depois já seguimos com esta conversa […]”.

O companheiro de Joana Madeira explicou que a decisão de não fazer promoção ao evento foi “difícil” por questões financeiras. “A minha decisão foi não fazer publicidade a este mundial. Foi difícil. Recusei uma proposta publicitária muito simpática (não ao nível de um Rod Stewart ou de uma Dua Lipa, mas simpática)”, disse.

“Faz falta o dinheiro? Faz. Mas foi uma opção em consciência. Não é a consciência que me paga as despesas, mas decidi assim. Agora é aguentar”, assegurou, referindo que está a apoiar a Seleção Nacional e que espera que a equipa de Portugal seja campeã.

Nos últimos dias ficou a saber-se que Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart recusaram atuar na cerimónia de abertura do Mundial de Futebol no Qatar.