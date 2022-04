Eduardo Madeira troca RTP por Cristina Ferreira e a TVI

Está confirmado: depois de aparecer no anúncio de “Cristina ComVida”, Eduardo Madeira deve ser mesmo o “vizinho” da apresentadora no novo programa. O humorista trocou a RTP pela TVI.

Adeus RTP, olá TVI… e Cristina Ferreira. Depois de aparecer no anúncio das obras da casa que vai receber o programa “Cristina ComVida”, que se estreia a 29 de março, Eduardo Madeira confirmou nas redes sociais que saiu mesmo do primeiro canal para abraçar um novo projeto no quarto.

“Daqui a uma semana estreia o novo programa da @dailycristina Estarei ao lado dela a dar o meu melhor. Com muito orgulho”, começou por escrever no perfil de Instagram o humorista que deve assumir o papel de “vizinho” da apresentadora, tal como tinha acontecido com Cláudio Ramos n’”O Programa da Cristina”, na SIC.

“Há anos que a Cristina me perguntava: ‘quando é que vens para o pé de mim?’ Mas eu andava pela RTP a fazer ‘Donos Disto Tudo’, ‘5 Para a Meia-Noite’, ‘Patrulha da Noite’, entre outros. Programas onde trabalhei, onde ganhei prémios, onde dei tudo”.

“Em novembro de 2020 a Cristina desafiou-me de novo. Desta vez o convite era mais forte. Era um grande desafio. Uma aventura. E quem me conhece sabe que eu adoro uma boa aventura. Ficou tudo fechado no fim do ano de 2020. Em segredo”, admite, agora.

“Quero que saibam que este convite me deixa genuinamente contente. Não sei se vai resultar ou não. Acredito que vai resultar e muito. Mas só a viagem já vale a pena. Vou trabalhar com uma equipa fantástica”.

Seguiram-se vários elogios a Cristina Ferreira: “A maior comunicadora deste país. Seja na TVI, seja na SIC, seja na TVI outra vez, seja no Burkina Faso ou em Marte.

Está um bocado na moda dizer mal dela. Uns porque não estão contentes com a vida, outros porque são pagos para dizer mal dela, outros só para irritar, outros porque não suportam uma mulher no poder e, outros ainda, porque são envinagrados por natureza.

Mas eu não sou de modas. Sou de modos. E gosto do modo dela. Estou com a Cristina a 200%”, rematou Eduardo Madeira, que teve resposta pronta da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI: “Obrigada. Farei de tudo para continuares a ser o maior!”.