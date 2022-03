Ela disse “sim”: Andreia Santos e Vítor Baía estão noivos

A nutricionista e o dirigente portista estão prontos para o casamento: o ex-guarda-redes do FC Porto já ofereceu o anel de noivado a Andreia Santos.

Casamento à vista. Vítor Baía pediu a namorada, Andreia Santos, em casamento e o “sim” foi de imediato.

A conhecida nutricionista deu a novidade aos seguidores no perfil de Instagram com um vistoso anel de noivado, com o Rio Douro como pano de fundo.

“…eu disse que sim! Obrigada por tornares este aniversário tão especial” escreveu a nutricionista, enquanto identificava o agora noivo no Instagram oficial.

Recorde-se que o casal já namora há oito anos e tem um filho em comum, o pequeno Rodrigo.