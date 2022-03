Eleições norte-americanas: Eduardo Madeira não quer imitar mais de Trump

No dia em que se decide o nome do próximo presidente dos Estados Unidos, o humorista espera que Biden ganhe ao atual homem mais poderoso do Mundo.

Esta terça-feira é dia de eleições presidenciais nos Estados Unidos, com os eleitores norte-americanos a decidirem se Donald Trump fica na Casa Branca ou é substituído por Joe Biden.

Enquanto do outro lado do Atlântico Biden leva uma ligeira vantagem nas sondagens, por cá há um português, famoso, que sabe bem o que quer.

“Espero não ter de fazer mais de Trump. Pelo menos como presidente. Hoje é o dia D!”, alertou Eduardo Madeira nas redes sociais.

Com a reconhecida facilidade do humorista na imitação de personagens é expetável que, caso seja Joe Biden a ganhar, Eduardo Madeira rapidamente apanhe os “tiques” do opositor de Donald Trump.