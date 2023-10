Elenco de “Friends” quebra silêncio sobre a morte de Matthew Perry: “Completamente arrasados”

Após a morte de Matthew Perry, o elenco da série “Friends” quebrou o silêncio através de um comunicado.

Este sábado, dia 28 de outubro, Matthew Perry, ator de 54 anos que deu vida à personagem “Chandler Bing” na série “Friends”, foi encontrado morto. Dois dias após a sua morte, o restante elenco da série quebrou o silêncio.

Através de um comunicado, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer lamentaram a morte do amigo. “Estamos todos completamente arrasados com a perda do Matthew. Éramos mais do que colegas de elenco. Somos uma família”, lê-se na nota que a revista “People” teve acesso.

“Há muito a dizer, mas por agora vamos reservar este momento para lamentar e processar esta perda devastadora”, referiram.

“Por enquanto, os nossos pensamentos e amor estão com a família do Matty, os seus amigos e todos os que o amavam”, acrescentaram.

De relembrar que, após as notícias da sua morte, os fãs de “Friends” reuniram-se em frente ao apartamento no qual a história decorreu para prestar uma última homenagem ao ator.