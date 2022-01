Elisa vence Festival RTP da Canção com “Medo de Sentir”

Elisa venceu o Festival RTP da Canção 2020 com o tema “Medo de Sentir”. A cantora garantiu o passaporte para Roterdão, onde vai representar Portugal no Festival Eurovisão, em maio.

A intérprete contabilizou 20 pontos, ficando à frente de Filipe Sambado (“Gerbera Amarela do Sul”, que teve a preferência do júri), Jimmy P. (“Abensonhado”), Barbara Tinoco (“Passe Partout”), Elisa Rodrigues (“Não Voltes Mais”), Throes+The Shine (“Movimento”), Tomás Luzia (“Mais Real Que o Amor”) e Kady (“Diz Só”).

Os votos foram divididos pelo público e por um Grande Júri Nacional composto por sete Regiões. Com este resultado, a artista e o tema escrito por Marta Carvalho vão estar entre 12 e 16 de maio nos Países Baixos para o certame musical.

Durante o concurso, apresentado por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, celebraram-se os 63 anos da RTP e os 40 anos de emissões a cores. No final da gala, que decorreu no coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, o vencedor do ano passado Conan Osíris subiu a palco para entregar o prémio a Elisa.