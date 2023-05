Elma Aveiro e Georgina Rodríguez não se falam? A irmã de Cristiano responde

Elma Aveiro abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram e respondeu aos rumores que dão conta de que não fala com Georgina Rodríguez.

Não são de agora os rumores que dão conta de um mau ambiente entre Georgina Rodríguez e a família de Cristiano Ronaldo.

Elma Aveiro abriu uma caixa de perguntas e, quando questionada se fala ou não com a cunhada, aproveitou para esclarecer o assunto. “Acha que estou preocupada com o que as pessoas pensam, é gente que não sabe coisa nenhuma, queriam era saber”, escreveu a irmã do craque português do Al-Nassr.

Recorde-se que, após operação de urgência de Alana Martina, Katia Aveiro voou até Riade, na Arábia Saudita, para passar algum tempo com o irmão e sobrinhos.