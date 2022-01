Elma Aveiro fecha loja de roupa na Madeira e garante: “Não foi uma decisão fácil”

Elma Aveiro confessou, este domingo, 30 de janeiro, que, ao fim de 15 anos, vai fechar a sua loja de roupa na Madeira.

A irmã do craque português partilhou um vídeo no seu perfil de Instagram e escreveu algumas palavras sobre este momento marcante.

“Projetos muito grandes a decorrer, muita energia investida, tempo, carinho e o amor da minha família, como o tempo não dá para tudo e como a vida é feita de etapas, passados 15 anos, decidi fechar um capítulo na minha vida”, começou por escrever.

“Não foi uma decisão fácil, pois foi aqui que o meu sonho deu início, muitas memórias, passagens e momentos ficarão marcados para sempre nesta página que guardarei bem no meu coração, o ponto de referência para muita gente, um ponto onde milhares de pessoas faziam questão de passar uma vez que vinham em visita à nossa linda ilha da Madeira e com todas as minhas forças um enorme obrigado”, rematou.