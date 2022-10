Em azul e ousadas. Sara Matos e Cristina Ferreira brilham em noite de Globos e ‘BB’

Corte estruturado no peito, abdómen exposto, incrível forma física, saia longa e cabelos pelo ombro a direito. Sara Matos na SIC e Cristina Ferreira na TVI representaram e incarnaram as tendências no momento nas escolhas que fizeram na noite de domingo, 2 de outubro.

Numa altura em que o rosa choque ao jeito da Barbie invade os eventos nacionais e internacionais, foi de tons de azul muito forte que se tingiu a ousadia na noite de domingo, 2 de outubro, nos canais privados portugueses: na SIC e na TVI.

A atriz Sara Matos, de 32 anos, brilhou na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, da SIC, com uma peça trabalhada no peito, a evocar a joalharia, presa num ombro e num coordenado com uma saia longa. Um look que compôs com o cabelo castanho curto, a direito, pelo ombro.

A apresentadora Cristina Ferreira, 45 anos, à frente dos destinos do Big Brother, optou por uma criação de lantejoulas, entre o azul forte e as nuances ligeiras de verde, também com recorte lateral na barriga e com um ombro a descoberto. A saia era longa mas com racha profunda, da autoria de Nuno Miguel Ramos. Uma proposta que foi conjugada com o mais recente visual de corte direito pelo ombro, louro e, na noite de domingo, com franja.