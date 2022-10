Em choque: Diana Lopes expulsa diretamente do “Big Brother”

Diana Lopes não escondeu, na noite deste domingo, o choque ao ser expulsa diretamente por Jéssica do “Big Brother”.

Jéssica acabou de entrar e já virou o jogo do avesso. A jovem atribuiu uma expulsão direta a Diana Lopes, que não escondeu o choque nem as lágrimas por não ter abandonado o “reality show” da TVI por decisão do público.

Os restantes colegas da “casa mais vigiada do país” ainda tentaram animar a concorrente, mas Diana Lopes não escondeu as lágrimas na hora de abandonar a mansão da Malveira.

Recorde-se que Jéssica entrou com a mãe, Patrícia, e ambas têm a missão de esconder os laços de sangue que as unem.