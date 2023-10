Em clima de Halloween, Liliana Filipa e Daniel Gregório surgem juntos

Celebra-se esta terça-feira, dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas. Liliana Filipa e Daniel Gregório surgiram juntos, em família, a mostrar as suas fantasias.

O Dia das Bruxas, ou Halloween, é celebrado no dia 31 de outubro, data para as pessoas se fantasiarem, geralmente com visuais assustadores. Em clima deste dia festivo, e entre a vários rumores de separação, Daniel Gregório e Liliana Filipa surgem juntos.

Nas redes sociais, a empresária partilhou um vídeo, no qual aparece com a família, isto é, os dois filhos, Ariel e Santi, e Daniel Gregório, mostrando os disfarces que escolheram para este ano. “Um clássico, ‘O Feiticeiro de Oz’ para este Halloween”, escreveu.

O casal já enfrenta rumores de um término há alguns meses. Porém, nunca confirmaram as suposições ou abordaram o tópico. Contudo, depois de algum tempo a surgirem sozinhos com os filhos, parece ter acontecido uma aproximação, como se pôde ver no aniversário da filha Ariel.