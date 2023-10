Em dia de aniversário, conheça 21 curiosidades sobre Margarida Corceiro

Margarida Corceiro, uma das promessas da televisão nacional, completa 21 anos esta quarta-feira, 26 de outubro. Conheça algumas curiosidades sobre a jovem.

Natural de Santarém, protagonizou, nos últimos anos, várias manchetes. Mas, afinal, quem é Margarida Corceiro, a jovem que completa 21 anos esta quarta-feira, 26 de outubro?

Estreou-se na TVI em 2019, na qual interpretou a personagem “Carolina” na telenovela “A Prisioneira”. Sucederam-se outros papéis, nomeadamente nas produções “Bem Me Quer”(2020) e “Quero É Viver” (2022), e, atualmente, integra o elenco do “reboot” da série juvenil “Morangos com Açúcar”, onde dá vida à antagonista “Gabriela”.

Foi, também, em 2019 que tornou público o relacionamento com o jogador de futebol João Félix, de quem anunciou a separação em junho de 2023: “Não estando juntos há algum tempo, tenho a sorte de continuar a fazer parte da vida dele”, escreveu, na altura.

O namoro de Margarida Corceiro e João Félix esteve, quase desde o primeiro dia, no epicentro de muitas notícias. Durante o relacionamento com o atleta, chegou, inclusive, a ser apontada como namorada de Pedro Porro, antigo jogador do Sporting.

Após o término com João Félix, os rumores de uma aproximação a Lando Norris, piloto de Fórmula 1, intensificaram-se. Os dois coincidiram, em julho passado, no destino de férias. Nas redes sociais, foram partilhados alguns registos. Ainda assim, Margarida negou sempre qualquer envolvimento com o ex-namorado da modelo portuguesa Luisinha Oliveira.

E, por falar em modelo, Margarida Corceiro faz, também, trabalhos para várias marcas nacionais e internacionais. Foi durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, no qual compareceu, pela primeira vez, em agosto passado, que a modelo e atriz desfilou o novo visual. Após vários anos, Margarida deixou o loiro e rendeu-se aos tons mais escuros.

Achava que os trabalhos da jovem promessa da televisão ficavam por aqui? Foi no programa “Cabelo Pantene – A Competição”, em 2023, que estreou-se como apresentadora.

Contudo, quem foi o grande impulsionador do sucesso de Margarida Corceiro? Nuno Graciano. O apresentador conheceu o pai da atriz nas Festas de Lavre, no Alentejo, que lhe disse: “Nuno, tenho uma filha muito bonita e acho que ela tem jeito para estas coisas da televisão”.

“Pedi-lhe, então, para me mostrar uma fotografia. Mostrou-me a fotografia e eu disse: ‘A sua filha não é muito bonita, a sua filha é linda! Vou, neste momento, ligar para o Tó Romano, da Central Models, para você ir com a sua filha à Central Models’”, recordou o comentador. A jovem permaneceu na agência até hoje,

No que toca a amizades, Margarida Corceiro tem um círculo de amigos bastante conhecidos. A atriz convive com nomes como Luís Borges, April Ivy e Catarina Maia. Ainda assim, quem ocupa o pódio é Lucas Dutra: “Um luxo poder crescer ao lado do meu melhor amigo”, notou, há uns meses, a artista.