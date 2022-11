Em dia de regresso ao trabalho, Júlia Pinheiro conta detalhes sobre a operação

Depois de ter sido operada, Júlia Pinheiro volta ao trabalho esta segunda-feira, 14 de novembro. Antes do retorno, a apresentadora contou detalhes sobre a cirurgia.

A comunicadora teve de ser sujeita a uma operação e acabou por ficar ausente do programa “Júlia” (SIC) para recuperar durante uma semana. Já restabelecida, a profissional do terceiro canal esteve no “Casa Feliz” para falar sobre a cirurgia.

“Isto andava um bocadinho estranho há uns tempos, estava a ser acompanhada, a fazer uns exames mas não se chegava a nenhuma conclusão, era uma dor e tal e andava-se a ver”, lembrou, referindo que, depois de ter terminado um programa numa sexta-feira, dirigiu-se até casa e, de seguida, foi até ao hospital. “Saí da SIC e disse ao meu marido: ‘Vou para o hospital e de lá já não saio’”, acrescentou.

“Aí descobre-se que tinha uma coisa que nem sabia que existia: lamas na vesícula, umas coisas que antecedem as pedras. São fluidos que andam ali no circuito da vesícula e pronto”, prosseguiu, em conversa com João Baião e Diana Chaves.

Júlia Pinheiro referiu que ficou com quatro furos no umbigo. “Está medonho! O meu umbigo está muito feio”, desabafou a apresentadora, que vai ter de estar três semanas sem comer gorduras.

Até este momento, a comunicadora confessou que nunca tinha sido operada. “Nunca tinha sido operada a nada, tive as vertigens em agosto e esperemos que fique por aqui mas estou ótima, ando é a ganir com fome”, rematou.