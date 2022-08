“Em Família”: Cláudio Ramos assume lugar ao lado de Maria Cerqueira Gomes

Cláudio Ramos vai assumir o lugar de Rúben Rua no programa das tardes de sábado “Em Família” (TVI), ao lado de Maria Cerqueira Gomes.

O apresentador do programa das manhãs “Dois às 10” foi o escolhido pela TVI para substituir o comunicador Rúben Rua, que está de férias com a nova namorada, a modelo sueca Malin.

“Deram-me um presente que vou desembrulhar amanhã à tarde. Conto com todos”, anunciou Cláudio Ramos no perfil de Instagram, esta sexta-feira, 5 de agosto.

Recentemente, o apresentador revelou que tem andado com problemas de saúde por ter, neste momento, “três costelas fora do sítio”.

“Estou há duas noites sem dormir, tenho as costas todas lixadas. Tenho três costelas fora do sítio e continuo com muitas dores”, contou, referindo que “parece” ter “uma faca”, disse.