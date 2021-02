Em isolamento, Cristina Ferreira garante: “Quem tem gente nunca está só”

Em isolamento profilático depois de contactar com Bárbara Bandeira, infetada com Covid-19, a apresentadora da TVI garante que os amigos mais próximos estão com ela, mesmo à distância.

Cristina Ferreira aproveitou esta segunda-feira para viajar, pelo menos em pensamento, uma vez que a apresentadora da TVI está em isolamento profilático desde que entrevistou a artista Bárbara Bandeira, que testou positivo à Covid-19.

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI recordou uma viagem até São Petersburgo, na Rússia.

“É quando ficamos fechados que mais viajamos. Porque nos obriga a refletir, a olhar para dentro, a perceber o que interessa. Esta foto foi tirada numa ida a São Petersburgo com a minha equipa”, começou por escrever Cristina Ferreira no perfil de Instagram.