Em lágrimas, David Carreira lembra a morte da irmã: “Não sei se já lidei com a situação”

David Carreira emocionou-se ao lembrar, este sábado, 9 de abril, a irmã Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro de 2020 num acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

O cantor, de 30 anos, não aguentou a emoção no final da entrevista com Manuel Luís Goucha para o programa “Conta-me” (TVI). Quando questionada sobre a morte da irmã, o artista ficou em lágrimas.

“Faz parte. A vida é mesmo assim, muito complicada às vezes, mas também tem momentos brutais. Acho que é preciso agarrar-me aos momentos bons”, frisou o também ator, que na altura em que soube da notícia da morte da irmã estava com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

O filho de Tony Carreira salientou o trabalho que tem sido feito pela Associação Sara Carreira. “A Sara sempre foi a luz na nossa família e sinto que esta forma de continuarmos a manter essa luz é importante”, disse.

“Há coisas que me magoam muito, certos pensamentos muito difíceis de lidar que tenho feito de tudo para não me levarem a uma canção. Eu não sei se já lidei com a situação, se já percebi o que aconteceu. O esforço que fiz foi agarrar-me ao que há de bom”, afirmou, referindo que existe “muita coisa” que diria à sua irmã se pudesse.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, David Carreira adiantou que a relação com a mãe, Fernanda Antunes, se tornou mais forte depois de a irmã ter perdido a vida. “Sempre vivi pela minha família e sempre hei de viver. Fui educado assim. Para mim, a ligação que tenho com o Mickael, pais, avós, primos, tios, é muito forte. Todo o filho ambiciona que os pais tenham orgulho”, disse.

Não só com a mãe, mas com os dois pais. “Todos os filhos tem essa necessidade de apoiar os pais, pôr-me de lado, focar-me no trabalho”.