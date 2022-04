Em lágrimas, Jardel recorda no “Big Brother” como os vícios o derrubaram

Mário Jardel lembrou, na noite deste domingo, no “Big Brother Famosos”, como os vícios do jogo e da cocaína o derrubaram, mas revelou ter esperança de crescer com o “reality show”.

Foi no “confessionário” e de lágrimas nos olhos que Mário Jardel recordou, na noite deste domingo, no “Big Brother Famosos”, o vício do jogo e das drogas, que já assumiu em entrevistas anteriores.

Sem nunca falar do assunto concretamente, o ex-avançado do FC Porto ou Sporting admitiu que subiu muito na carreira e deu uma queda.

“Caí e levei muito tempo para me levantar. Não tenho palavras para agradecer a vossa oportunidade”, referiu Mário Jardel a Cristina Ferreira.

“Portugal é a minha casa e vou sair daqui um homem melhor. Tenho algumas deficiências, que posso melhorar e estou a aprender”, acrescentou.

“Em todos os aspetos o ‘Big Brother’ vai ser importante para o meu crescimento espiritual, mental e físico”, concluiu Mário Jardel.