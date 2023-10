Em lágrimas, Patrícia Candoso recorda divórcio de João Catarré

Patrícia Candoso foi a convidada de Manuel Luís Goucha esta quarta-feira e, durante a conversa, recordou o divórcio de João Catarré.

Esta quarta-feira, dia 25 de outubro, Manuel Luís Goucha recebeu como convidada no seu programa Patrícia Candoso. A atriz ganhou grande destaque na série juvenil “Morangos com Açúcar”, como “Sara”, trama na qual contracenou com João Catarré. Na vida real, os atores apaixonaram-se e formaram par romântico.

Patrícia e João casaram-se em 2006, porém, o casamento acabou em 2009. Durante a conversa, a atriz recordou essa época da sua vida.

“Foi bom enquanto durou. Não lidei muito bem com a perda. Tomei uma série de opções que me prejudicaram. De há pouco tempo para cá, faço essa análise e tenho a consciência de que me prejudicou a nível profissional”, começou por dizer.

“Eu refugiei-me no teatro. Eu disse uns dois ou três ‘nãos’ à TVI, com muito receio da minha saúde mental, porque eu estava muito frágil ao nível emocional e psicológico, e não me via a percorrer os mesmos corredores, cruzar-me possivelmente com o João”, continuou, acrescentando que “foi muito duro”.

Em lágrimas, Patrícia disse ainda que “foi um processo muito solitário”. “O que me dói não é a relação ter acabado. Dói no sentido em que eu sei que me prejudiquei, para me proteger. O teatro salvou-me”, concluiu.

Recentemente, o ex-companheiro da atriz, João Catarré, foi diagnosticado com uma doença delicada. Na 27.ª Gala dos Globos de Ouro, o ator recebeu uma ovação e recorreu às redes sociais para agradecer. Na caixa de comentários, Patrícia reagiu: “Ainda tens muita vida para viver! E um país inteiro a torcer por ti”.