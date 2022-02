Em risco de vida, Cristiana da “Casa dos Segredos” teve de fazer parto de urgência

A companheira de Cláudio Alegre, que deu à luz o pequeno Guilherme no sábado passado, foi submetida a uma cesariana por ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia.

Um grande susto, mas tudo acabou por correr bem. Cristiana e Cláudio, da “Casa dos Segredos” (TVI) foram pais no passado sábado do pequeno Guilherme mas, antes, a bailarina teve de fazer uma cesariana de urgência, por ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia – a pressão sobe subitamente e pode provocar um edema cerebral, convulsões ou levar a mulher ao coma.

O casal manteve o estado de Cristiana em segredo mas, depois do nascimento de Guilherme, Cláudio abordou a doença que pôs em risco a saúde da mulher.

“Agora mais calmo, quero explicar-vos o porquê de o meu filho ter nascido de cesariana urgente com 37 semanas! É muito importante se informarem junto dos vossos médicos e terem um acompanhamento fundamental na vossa gestação! (…) O meu filho é uma bênção de Deus e eu não podia estar mais agradecido por esta dádiva”, referiu o bailarino nas redes sociais.