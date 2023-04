Em semana marcada por polémica, Cristina Ferreira relaxa ao lado de Rúben Rua

Cristina Ferreira aproveitou o bom tempo e foi almoçar com Rúben Rua, depois da polémica sobre o corpo que durou toda a semana.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI foi aproveitar o calor que se fez sentir na capital e partilhou o momento nas redes sociais.

Tratou-se de um almoço com o apresentador Rúben Rua no restaurante Javá. “Marca num sítio que eu não conheça”. @ruben_rua: ‘vamos ao @java_lisboa‘. Feito”, escreveu a também apresentadora do quarto canal na legenda da fotografia.

Recorde-se que, em 2021, circulavam rumores de uma relação entre Cristina Ferreira e Rúben Rua. Estes foram desmentidos em 2022, quando o apresentador do programa “Em Família” confirmou o namoro com a modelo sueca Malin Svenssen.

Esta semana, Cristina Ferreira viu-se envolvida na polémica crónica de Alexandre Pais. O cronista realizou uma comparação com Maria Botelho Moniz e afirmou que nos braços da apresentadora se notava a “flacidez do tempo e a falta de ginásio”.

A diretora de programas da TVI não deixou o assunto passar em branco e ameaçou o jornalista com um processo. “Isto é inqualificável e merece, para mim, atenção judicial”.

“Sou alvo todos os dias de artigos, opiniões, crónicas, humor, desamor, estudos e notícias. Não me calarei sempre que o sinta um tema geral da sociedade e que me agrida não só a mim mas às mulheres em geral”, rematou.