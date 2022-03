Em tempo de pandemia, “Big Brother Zoom” arranca com o foco na segurança

O “Big Brother Zoom” começou na noite deste domingo com a “obsessão” pela segurança. Os primeiros minutos do programa focaram-se na Covid-19 e só depois foram apresentados os concorrentes.

Eram 21.46 horas deste domingo quando o “Big Brother Zoom” estreou-se na TVI, 20 anos depois da primeira edição. Num estúdio da Venda do Pinheiro completamente vazio, o que “esvaziou” o programa do calor da salva de palmas e gritos do público, Cláudio Ramos substituiu a “rainha” dos “reality shows” Teresa Guilherme, sereno e vestido com um fato bordeaux e uma camisa branca.

“26 de abril de 2020. Bem-vindos ao ‘Big Brother’”, começou por referir o comunicador. “Esperei 20 anos para realizar este sonho, o de estar à frente deste programa. Só não sabia que seria com uma plateia vazia. As pessoas estão em casa, mas haveremos de nos encontrar aqui”, acrescentou Cláudio Ramos.

Seguiu-se uma breve apresentação da casa mais vigiada do país, na Ericeira, e muita, muita segurança. Aliás, a preocupações com a Covid-19 foram tantas que preencheram a abertura de três minutos do programa, com vários responsáveis da produção a assegurarem que as melhores práticas estão a ser cumpridas.

Por exemplo, a “régie”, de onde é realizada a emissão, está dividida em dois, há muito gel, luvas e cuidados de saúde.

Segue-se a apresentação, um a um, dos restantes 18 concorrentes (que a N-TV vai apresentar nos próximos artigos) que vão fica confinados durante 14 dias em vários apartamentos, sem contacto físico.

Os participantes vão fazer dois testes de despistagem à Covid-19 e, em seguida, entrar na casa para tentar ganhar os 50 mil euros do prémio final.

De resto, Cláudio Ramos tem feito questão de mostrar o seu “eu”, o seu protagonismo, a querer marcar uma posição. Na primeira hora do programa, já fez questão de subir as escadas que dão acesso ao palco ao som de uma música a condizer.