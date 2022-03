Em tempo de pandemia, famosos escolhem Gerês e Porto Santo

Com os casos da Covid-19 a subirem diariamente, as figuras públicas preferem a beleza natural, sem grandes multidões. Algarve ainda é opção para alguns.

O novo coronavírus trocou as voltas às figuras públicas que, este verão, estão a preferir outros destinos ao Algarve. A natureza e a ausência de aglomerados de pessoas têm pesado na altura da decisão.

Um dos locais mais procurados é o Gerês. Cristina Ferreira deu o “pontapé de saída” e, mal organizou a TVI para a sua chegada no dia 1 de setembro, viajou para o Norte do país, onde ficou a conhecer as belezas naturais da região – tomou banho nos lagos rodeados por rochas. A comunicadora ainda passou pelo Douro e deve seguir-se Vila Nova de Milfontes, na companhia da família, naquelas que são as tradicionais férias do final de agosto.

Pelo Gerês anda, nesta altura, Maria João Abreu. A “Maria do Céu Garcia” da série da SIC “Golpe de Sorte” – que acabou de gravar na semana passada a última temporada -, rumou ao Minho na companhia da família e tem desfrutado dos prazeres da zona: “Estou no paraíso, andámos a ressacar cinco anos”, brincou a artista no perfil de Instagram.

Finalmente, também a super-manequim portuguesa Sara Sampaio passou pelas Terras de Bouro, antes de se perder pelas vindimas do Douro. “Turistando no nosso maravilhoso Portugal”, congratulou-se a modelo da Victoria’s Secret, junto às cascatas do Gerês.

Fora de Portugal continental, é o Porto Santo que está na moda para as nossas figuras públicas. Depois de Jorge Gabriel, um visitante habitual, ter “aberto o caminho”, outros famosos seguiram a sugestão do apresentador da “Praça da Alegria”: Pedro Fernandes, animador da RFM, também esteve na Ilha Dourada, assim como Marcelo Rebelo de Sousa e a mulher mais falada do momento: “A Pipoca Mais Doce”. “Achavam que chegava ao Porto Santo e não vinha logo a correr enfiar-me na praia? Sou menos que o Marcelo, querem ver”, brincou a influenciadora digital e comentadora do “Big Brother 2020”.

Apesar de registar uma menor afluência de caras conhecidas do que em anos anteriores, o Algarve já recebeu Sofia Ribeiro, José Mata e Isabela Valadeiro, Mariana Monteiro ou os jogadores do FC Porto Uribe e Corona, além do Presidente da República, A região Sul espera retomar o ritmo de visitas nas próximas semanas de agosto.