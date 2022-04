Em tempo de pandemia, Mariana Monteiro dá beijo… em bola de ténis

As gravações da novela da SIC “Terra Brava” recomeçaram há duas semanas, depois do interregno por causa da pandemia. Agora, tudo é feito com todos os cuidados… até nos beijos.

Mariana Monteiro a beijar uma bola de ténis na cama do hospital? Seria estranho, não estivesse a novela “Terra Brava” a cumprir o distanciamento social a que obriga a Covid-19.

Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, publicou nas redes sociais o momento, particularmente curioso.

“A necessidade aguça o engenho! A indústria de ficção portuguesa foi uma das primeiras em todo o mundo a retomar as suas produções de novela!”, começou por notar Daniel Oliveira.

“Com segurança, responsabilidade e a descobrir, criativamente, novas formas de gravar, servir os espectadores e garantir o trabalho de muitos. 👏🏻👏🏻💪🏻 @maryyy_monteiro, aquela pergunta habitual: foi beijo técnico?”, brincou o responsável da SIC.

Mais a sério: “P.S.: Esta bola foi devidamente desinfetada e não sofreu qualquer sevícia no decorrer das gravações”, rematou Daniel Oliveira.