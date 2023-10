Em vésperas do julgamento sobre o acidente, David Carreira deixa mensagem no dia em que a irmã Sara faria anos

David Carreira deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais para a irmã, Sara, que completaria neste sábado mais um aniversário. Julgamento sobre o acidente vai começar em breve.

Sara Carreira completaria 24 anos neste sábado, dia 21 de outubro. A cantora, que perdeu a vida na sequência de um acidente de viação no dia 5 de dezembro de 2020, foi lembrada pelo irmão David Carreira, com uma dedicatória nas redes sociais.

“Parabéns Sara. Je t’aime (amo-te)”, escreveu o jovem músico nesta manhã no perfil de Instagram.

Recorde-se que o julgamento para apurar a responsabilidade da morte de Sara Carreira começa na próxima semana, com a fadista Cristina Branco, o ator Ivo Lucas e o condutor Paulo Neves a estarem acusados de homicídio por negligência.

Tony Carreira vai marcar presença na sessão de julgamento e Ivo Lucas contestou o envolvimento no acidente fatal, ao defender que o choque do veículo no qual seguia “deu-se exclusivamente em virtude de a viatura [de Cristina Branco] não ser visível e de não haver qualquer sinalização de que existia um objeto imóvel na estrada”.