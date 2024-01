Em viagem com o filho pelo Japão, Filipa Areosa escapa a grave sismo

Filipa Areosa está a viajar com o filho pelo Japão e a atriz escapou ao grave sismo que fez, para já, 64 mortos.

Foi nas redes sociais que Filipa Areosa decidiu descansar os fãs e seguidores, depois do sismo que assolou o Japão – país no qual se encontra a viajar com o filho, Hiro, de dez meses -, e que causou, para já, 64 mortos.

“Tudo certo por aqui. O sismo foi longe. Se fosse há duas semanas, não diria a mesma coisa”, disse a atriz, citada pela revista “Nova Gente”.

Além de ter causado, para já, 64 vítimas mortais, o sismo destruiu milhares de edifícios na península de Noto.

O Governo português expressou ontem “a mais sincera solidariedade” ao Japão, pelas vítimas do terramoto e da colisão entre dois aviões no aeroporto de Tóquio.