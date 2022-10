Emanuel surpreendido com aposta duradoura de “Domingão” na SIC

O intérprete, de 65 anos, confessou ter sido apanhado de surpresa com a aposta da SIC e por continuar a fazer parte do elenco de apresentadores do formato dos domingos à tarde.

O artista tem tido sucesso ao lado de Luciana Abreu no camião que visita vários locais de Portugal. Porém, não estava à espera. “Ao princípio não tinha tanta certeza, não por mim, que não acreditasse no projeto porque eu tinha a certeza que iria ser um grande sucesso, mas não sabia se seria possível. Foi. A SIC arriscou completamente”, lembrou.

“O ‘Domingão’ estava para ser um dia, passou para três, para um verão. […] As pessoas gostam de nós e aquilo que se passa dentro do camião é cinco vezes melhor do que aquilo que passa na televisão”, garantiu, aos jornalistas nos Globos de Ouro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Sobre esta nova faceta enquanto apresentador, Emanuel admitiu que tem gostado do desafio por “várias razões”. “Primeiro, porque é um trabalho exigente porque são cinco horas e meia ou seis horas em cima de um camião em andamento. Portanto, não só temos de fazer o nosso trabalho em termos televisivos como temos de dar música e alegria às pessoas que nos veem passar”, disse.

“É uma continuação do trabalho que tinha, mas durante seis horas. Isto porque um concerto dura hora e meia, mais o encore e hora e meia de autógrafos e o assunto está terminado. Aqui não, são seis horas sempre”, afirmou.

O cantor elogiou Luciana Abreu, referindo que existe respeito entre os dois e considerou a cantora uma “irmã”. “Tem sido uma experiência extraordinária porque estou a trabalhar com uma artista de elevada qualidade, que tem um talento natural, com quem tenho a sorte de ser amigo”, apontou.

“Ainda por cima, apesar de termos idades diferentes, nós entendemo-nos como se tivéssemos a mesma, mas ao mesmo tempo respeitamo-nos. Ela não me consegue tratar por tu, portanto respeita o homem que sou e eu respeito a menina e irmã que tenho ao meu lado”, prosseguiu.

Com este programa da SIC, o intérprete admitiu que as pessoas começaram a conhecer uma parte da sua personalidade que nunca tinham visto, pois optou sempre por manter a vida privada. “As pessoas passaram a conhecer mais do artista que sobe ao palco, grava disco, vai à televisão e faz o seu trabalho”, acrescentou.

O artista voltou a marcar presença na gala dos Globos de Ouro. A diferença é que desta vez esteve como elemento da estação. “Tem um sabor diferente porque pertenço a equipa. Há todo um valor acrescido porque sou um homem de equipa, sou um de trabalho, que acredita na colaboração e nas mais valias dos outros. Antigamente vinha só como artista hoje venho como apresentador e sobretudo um elemento da equipa”, rematou.