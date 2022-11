Emoção no “BB”: Concorrentes choram a partida da voz feminina da casa

A voz feminina “Biga”, como foi apelidada por Cristina Ferreira desde o início, abandonou, este domingo, 6 de novembro, o “Big Brother”. Durante a gala ao vivo, a voz despediu-se dos concorrentes que ficaram em lágrimas.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez questão de agradecer à voz feminina pelo trabalho que fez nos últimos dois meses, em que a voz original esteve ausente, salientado a dificuldade da posição que ocupou.

“Deixe-me da minha parte agradecer-lhe. Esteve no lugar, talvez, mais difícil a nível profissional deste país. Acreditem, estar no lugar do ‘Big’ é muito difícil”, disse a apresentadora do formato.

A emoção tomou conta da gala do “reality show” quando a “Biga” se despediu dos jogadores que estavam sentados na sala. “Quero dizer-vos que termina aqui a minha viagem. Foi um prazer enorme partilhar esta experiência com todos”, começou por afirmar.

“Quero que saibam que deixei-vos muito de mim nestes dois meses e espero que tenham sentido como eu senti. E levo também muito de cada um comigo. Não é um adeus é um até já. Boa sorte a todos”, rematou a voz feminina, recebendo vários aplausos dos concorrentes.

A voz feminina do “BB” foi a radialista Ana Isabel Arroja.