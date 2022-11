Endemol dá explicações após Rúben e Tatiana Boa-Nova falarem com o filho no exterior

A Endemol, que produz o “Big Brother”, deu explicações sobre o facto de Rúben e Tatiana Boa-Nova falarem com o filho através do exterior da “casa mais vigiada do país”.

A produtora esclareceu, esta segunda-feira, 7 de novembro, através de um comunicado divulgado no formato “Extra” (TVI), que foi dada autorização à dupla para falar com o filho depois de ter sido recomendado por especialistas.

“A Endemol, produtora do programa, emitiu um comunicado no qual esclarece o seguinte: atendendo a condições específicas relacionadas com o bem-estar da criança, e após recomendações de especialistas, ao Rúben e à Tatiana foi permitido ter acesso controlado e supervisionado com o seu filho”, disse Marta Cardoso, apresentadora do “Extra”.

A polémica começou a surgir na Internet depois de terem aparecido nas redes sociais imagens do “reality show”, em que se ouve Rúben e Tatiana Boa-Nova a conversarem com o filho.

Na gala de domingo, 6 de novembro, conduzida por Cristina Ferreira, o grande expulso da casa foi Diogo Marques. Os telespetadores decidiram a expulsão do participante com 57 por cento dos votos.