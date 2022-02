Entrada de Portugal nos Jogos Olímpicos torna-se viral

A entrada da comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio tornou-se viral nesta tarde, com os porta-estandartes Telma Monteiro e Nélson Évora a darem nas vistas.

Uma entrada… em grande. Foi assim que Portugal se fez notar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorreu no Estádio Nacional, com Telma Monteiro e Nélson Évora a dançarem sem parar com a bandeira nacional.

O entusiasmo luso foi tanto que, a determinado momento, parece que a judoca vai cair ao chão do estádio olímpico de Tóquio. Mas Telma manteve-se equilibrada…

O vídeo tornou-se viral, com milhares de comentários a falar positivamente da alegria dos 17 atletas portugueses, que representaram os 92 que vão tentar trazer medalhas do Japão.