Entre 500 e 2000 euros: descubra quanto recebem os concorrentes do “Big Brother”

Entre 500 a 2000 euros: são estes os valores que os concorrentes do novo “Big Brother”, na TVI, recebem por semana.

Segundo a revista “Tv Mais”, os participantes da nova edição do “reality show”, que junta famosos e anónimos, estão com vencimentos diferentes.

De acordo com a publicação, quem recebia mais dinheiro era Nuno Homem de Sá, expulso na primeira semana, com dois mil euros semanais. Já em segundo lugar está a sua namorada, Frederica Lima, com 1200 euros por semana.

A revista adianta ainda que Tatiana e Ruben Boa Nova, participantes de antigos “reality shows”, estão a receber 500 euros, cada um, por semana, bem como Rúben da Cruz.

No entanto, os concorrentes anónimos auferem, apenas, 150 euros semanais, assegura a mesma publicação.

De recordar que a imprensa nacional adianta ainda que o programa irá manter-se na antena da TVI com um “Big Brother – Desafio Final”, a começar em janeiro.