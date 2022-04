Entrevista a Ana Brito e Cunha: “Ando sempre com um terço na mala”

A atriz assume-se uma mulher com Fé, algo que tem em comum com a personagem “Florinda”, de “Festa é Festa”.

Religiosa, “católica” assumida, Ana Brito e Cunha confessa que estes são os pontos em comum com a sua personagem, “Florinda”, da novela da TVI “Festa é Festa”. “Temos a mesma Fé. Eu ando com um terço na carteira, como ela. Já usava”, conta Ana Brito e Cunha à N-TV, enquanto admite que nem sempre teve a melhor relação com o catolicismo. “Tive as minhas dúvidas, fiquei muito zangada na minha adolescência com as culpas, os castigos… embora sempre tenha sido criada na Fé do amor. Não tive a castração e a culpa, a minha mãe não nos educava assim”, recorda.

“Fui procurar tudo, outras religiões, até que seguiu o caminho de Nossa Senhora. Ajuda-me imenso ter Fé, confio na Divina Providência e as ansiedades desaparecem porque as coisas acontecem quando têm de acontecer. E fiz muita psicanálise, que também ajuda” diz, entre sorrisos.

Ana Brito e Cunha não queria interpretar “a beata clássica”, que “está sempre do lado errado”. “O autor da novela disse-me que não, que era para passar a Fé que eu transmitia. Agradeci e aceitei porque acho que as pessoas estão muito enganadas com aquilo que é a Fé. Não é nada chato, castrador ou uma penitência. É alegria, companhia, confiar, saber que vai correr bem… acreditar. Estava na altura de passar a Fé como uma coisa boa, não é nenhuma amargura nem inquisição”.

Antes de assinar contrato com a produtora Plural, Ana Brito e Cunha quis saber ao que ia. Um pormenor mudou tudo. “Foi uma das coisas que me convenceu na negociação: dizerem-me, em segredo, ‘a tua parceira vai ser a Maria do Céu Guerra’. Não tive como pensar duas vezes, porque há comboios na vida que não podemos perder”.

“Tem-me ajudado imenso. Ela conhece a minha zona de conforto, o Vítor Norte também, estou sempre a ser puxada para cima pelos melhores. Ter a oportunidade de estar a fazer uma novela com a senhora dona Maria do Céu Guerra não é todos os dias, nem é para todos”, remata a atriz.