Entrevista a Catarina Siqueira: “Gosto da urgência em televisão”

Na semana em que foi anunciado o divórcio da atriz, Catarina Siqueira conta que a filha lhe pode seguir os passos na representação e revela o “plano B” das novelas.

Os últimos dias foram marcados por várias separações – Pedro Teixeira e Sara Matos, Marta Melro e Vítor Fonseca ou Catarina Furtado e João Reis – e a atriz Catarina Siqueira não escapou a esta “tendência” dos famosos e divorciou-se do pai da filha, Marco Campos, depois de 18 anos de relação. A notícia apanhou o mundo do espetáculo de surpresa, com a atriz a justificar que, a partir de agora, “o sentido de família vale mais do que qualquer coisa”.

Entretanto, de férias com a filha, Luz, Catarina Siqueira admite que a menor pode seguir os seus passos na representação. E que até já esteve no “plateau” da novela “Queridos Papás”, da TVI, que a atriz integra. “A minha filha foi a estúdio durante um dia, estava sempre a perguntar ‘mãe, quando é que eu posso ir gravar?’. Acabou por vir a um sábado comigo, porque não tinha onde a deixar, fez uma figuração como uma das meninas da escola. Disse-me: ‘mãe eu fui a Luisinha’; já acha que tem personagens importantes, já adora estas andanças”, conta Catarina Siqueira em conversa com a N-TV à margem das gravações.

“Com seis anos, ela não teve ciúmes dos outros miúdos do elenco, ela sabe que isto é o trabalho da mãe e é engraçado porque quando ela chega aqui parece que adota uma figura profissional, olho para ela e até fico meio orgulhosa, manda-os calar em plateau porque estamos a gravar”, acrescenta, com um sorriso.



Luz, de seis anos, pode mesmo seguir a profissão da mãe. “Acho que ela tem jeito, isso não me preocupa, deve ser aquilo que quiser ser, desde que seja feliz e eu não vou fazer nada para tentar contrariar essa vontade. Acho que está tudo certo, ela tem jeito e penso que vai acabar por acontecer”.



Catarina Siqueira tem uma escola de teatro, que conciliou com as gravações de “Queridos Papás”. “Tinha imenso saudades deste ritmo, gosto de trabalhar num ritmo alucinante, esta é a primeira novela que faço em elenco fixo depois dos ‘Morangos’, todos os projetos que fiz depois foi em elenco adicional. Eram participações pequenas e eu tinha saudades de fazer parte de verdade, de um projeto de início ao fim e de ter uma personagem que me desse trabalho, margem para a trabalhar e conhecer de verdade e que me apetecesse construi-la de raiz. Gosto dessa urgência em televisão e já não tinha isso há muito tempo”, garante.



Na escola de teatro, na qual a filha participa, Catarina Siqueira tem o seu plano b. “Quis ter o meu espaço para fazer as coisas acontecer. É teatro imersivo e chama-se O Meu Lugar. É um espaço no centro de Lisboa no qual posso fazer acontecer todos os espetáculos que queria encenar e produzir. Construí a minha equipa de formadores, muita gente que vem do teatro e tenho a funcionar três turmas de adultos até aos 70 e crianças a partir dos cinco anos, é maravilhoso”, descreve.

“Há pessoas que estão ali só para sair da sua zona de conforto e fugir da rotina. É o meu plano B que nós atores temos de ter”, admite.

Em “Queridos Papás”, a artista contracena com diversos atores, entre os quais o “pai”, João Didelet. “Eu e o João Didelet, o meu ‘pai’, nunca tínhamos trabalhado juntos e tem sido um prazer enorme, porque ele tem sido maravilhoso, ele é muito generoso”.

E o elenco infantil? “Foi ótimo gravar com os miúdos, porque eles são incríveis, passámos dias inteiros juntos. Portaram-se muito bem e aprendemos imenso com eles”, diz, à despedida.