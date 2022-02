Entrevista a Cristina Ferreira: “‘Festa é Festa’ não é uma ‘sitcom’, é mesmo uma novela”

Uma série? Uma “sitcom”? Uns “Malucos do Riso”? Ao fim do segundo episódio “Festa é Festa” lança dúvidas aos seguidores, mas Cristina Ferreira deixa a certeza: “é mesmo uma novela”.

Ao segundo episódio, emitido nesta terça-feira, “Festa é Festa” voltou a liderar as audiências mas, nas redes sociais, muitos seguidores mostram-se em dúvida com o formato: “será uma sitcom?”; “uma série?”; “não faz lembrar os “Malucos do Riso’?” questionam-se alguns mas, para esclarecer as dúvidas, Cristina Ferreira, que se lembrou da ideia, diz em entrevista à N-TV: “Isto não é uma ‘sitcom’, é mesmo uma novela e terá desfecho real. É a novela que a TVI entende que é ideal para este período e que marca o sairmos de um ano de profundo confinamento em que não fizemos a nossa vida normal. As duas novelas que estão no ar têm um registo diferente”, clarifica a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI na Aldeia da Merceana, à margem de recentes gravações.

“Isto vai de encontro aquilo que tenho ouvido de toda a gente: as saudades da verdadeira festa de verão, onde podemos recuperar com os amigos tantas memórias; não há zona do país que não tenha estas festas nós já estamos no pós-covid”.

Curiosamente, o pós-covid da ficção bate com o fim do confinamento anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira. “É uma tónica de esperança para todos nós, a de que no verão já se possa celebrar. Dentro da leveza e humor ficas a pensar nos temas que estão aqui incluídos e vai haver um que é uma surpresa, até para a própria personagem!” acrescenta Cristina.

Na Internet, muitos críticos garantem que “vê-se que os atores estão a fazer um frete”, mas a também apresentadora desmente esta teoria. “Quando perceberam o projeto inusitado disseram logo que sim e começaram a festa antes dela a ser gravada. O Pedro Teixeira e Pedro Alves, por exemplo, estão a adorar trabalhar juntos e isso é o que pretendemos num grupo de trabalho!” remata.