Entrevista a Joana Duarte: “Emagreci demais depois do internamento da minha filha”

Mãe de uma menina de sete meses, a atriz conta como a meningite da pequena Mia mexeu com o seu corpo. A gravar “Cacau”, Joana Duarte mostra saudades… dos “Morangos”.

Foi uma das atrizes mais marcantes da terceira temporada de “Morangos com Açúcar”, no papel da protagonista, “Matilde”, em 2005 e, com o regresso da série juvenil à TVI, em breve, voltou a ser saudada pelos fás, na rua. “Quanto aos novos ‘Morangos’ estou ansiosa para ver como vão ficar. Sei que fizeram muitos exteriores, mas ainda não vi nada. Mas quero ver, tenho imensa curiosidade, saudades, até porque as pessoas voltaram a abordar-me na rua e a lembrarem-me da minha ‘Matilde’, começa por referir em declarações à N-TV.

Mas a atriz está, agora, concentrada na nova novela da estação de Queluz de Baixo, “Cacau”, protagonizada por José Condessa e Matilde Reymão. “Ainda estou na fase de me habituar a decorar os textos, porque estava há muito tempo parada, mas está a ser incrível”, conta. “Estava fora da ficção nacional desde 2018 e já tinha imensas saudades”, acrescenta Joana Duarte, que explica que precisa de sentir-se “útil”. “Depois de estar ali meses em casa com a bebé, tinha de saudades de me sentir útil noutras coisas, de me sentir ocupada, para não ser só a vida de mãe…”, desabafa.

O internamento da filha

É, precisamente, sobre a experiência da maternidade que Joana Duarte fala em seguida. “É cansativo ter uma bebé pequenina porque os teus timings deixam de existir. Não dormes, mesmo que a bebé durma bem estás sempre a ouvi-la, preocupada. Não durmo muito, mas estou bem, estou tranquila”, assegura.

“Nos dias em que gravo cedo a minha mãe dorme lá em casa fica a minha mãe a dormir com ela. A ajuda dos avós é incrível!”.

Elogiada pelos milhares de seguidores e fãs, nas redes sociais, por estar “em grande forma depois de uma gravidez recente”, a artista dá uma explicação para a perda de peso. “Quanto à forma atual, fiquei grandinha durante a gravidez, mas agora até estou abaixo do meu peso. Com tudo o que me aconteceu, a nível de sistema nervoso, por causa da bebé, tive quase um esgotamento e emagreci demais. Por isso é que as pessoas perguntam-me ‘como é que fizeste isso?’”

Joana Duarte refere-se ao susto com a bebé de apenas sete meses, a pequena Mia, que teve uma meningite e esteve internada no hospital. “Não partilhei a minha experiência com o público de ânimo leve: pensei que como há tanta gente que está em casa com os bebés – e para mim podia ter corrido tão mal… -, foi mais como mensagem para alertar as outras mães”.

“Centenas de pessoas que estiveram na mesma situação enviaram-me mensagens. Agora é uma bebé que sempre vai crescendo é analisada, mas ela está ótima”, garante Joana Duarte, sem esconder o alívio que sente.